Realme 9 si mostra dal vivo: cosa ne pensate del design?

Mentre Realme è pronto a presentare in Europa il primo smartphone “camaleonte" con la serie Realme 9 Pro, in queste ore scopriamo alcune foto dal vivo di Realme 9 provenienti dalla certificazione FCC. Il device, il cui lancio sembra essere ormai dietro le porte, è stato ripreso in diversi scatti che ci offrono la possibilità di scoprire il design posteriore e frontale.

La certificazione FCC svela molte foto dal vivo di Realme 9

Etichettato dall'ente di certificazione con il codice prodotto RMX3388, lo smartphone di Realme presenta una fotocamera punch hole posizionata al centro del display, il tasto di accensione/spegnimento lungo il lato destro e il bilanciere del volume su quello sinistro. Inferiormente, oltre alla porta di ricarica USB Type-C, trova posto il jack audio da 3.5 mm, il foro per il microfono di sistema e la griglia per lo speaker.

Posteriormente, invece, il modulo fotografico triplo dovrebbe montare un sensore principale da 48 MP, uno macro da 2 MP e uno di profondità da 2 MP. L'FCC svela che Realme 9 disporrà di un caricabatterie da 18 W per la batteria da 5000 mAh e che avrà dimensioni pari a 162.5 x 74.8 x 8.5 mm. Non ci sono conferme circa le dimensioni del display, ma considerando le dimensioni del device è molto probabile che farà affidamento a un pannello da 6.5 pollici.