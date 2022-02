Realme 9 5G avrà un hardware deludente?

Come ben sappiamo tra pochissimi giorni Realme 9 Pro series arriverà in Europa con una serie di novità hardware e software decisamente interessanti: ad accompagnare i device ci sarà anche Realme 9 5G, le cui specifiche leak sono state svelate in queste ore dal leaker Yogesh Brar.

Un leak sulle specifiche di Realme 9 solleva qualche dubbio

In base alle informazioni pubblicate su Twitter, scopriamo che il nuovo smartphone dovrebbe montare un display da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, il processore MediaTek Dimensity 810 5G, 6/8 GB di RAM con 64/128 GB di spazio interno, una fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MB, uno di profondità da 2 MP e uno macro da 2 MP. Frontalmente è invece atteso un sensore da 16 MP mentre come batteria si parla ormai di un modulo da 5000 mAh con ricarica rapida a 18 W.

Realme 9 5G specs



•Stereo speaker, side mounted FP — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 9, 2022

Queste specifiche vi ricordano qualche altro smartphone di Realme? Ebbene sì: se confermate, abbiamo di fronte una versione leggermente migliorata di Realme 8. Le differenze tra i due smartphone economici riguardano semplicemente il processore e la fotocamera frontale. Forse la presenza di Android 12 con la Realme UI 3.0s sin dalla prima accensione rappresenteranno una feature importante per spingere gli utenti ad acquistare Realme 9 5G, ma ad oggi c'è il serio rischio che la troppa somiglianza finirà per premiare Realme 8 già adesso acquistabile in offerta a prezzi niente male.