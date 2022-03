Realme 9 4G, arriva la conferma: fotocamera principale da 108 MP

A distanza di poche ore dal rumor che dava Realme pronta a lanciare lo smartphone Realme 9 4G con una fotocamera da ben 108 MP, quest’oggi il colosso cinese conferma che ben presto lancerà un nuovo modello della serie Realme 9 munito del sensore Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP.

Sebbene la compagnia non abbia rilasciato indicazioni circa il nome commerciale di questo device della serie Realme 9, con tutta probabilità si tratterà proprio del modello Realme 9 4G di cui si discute ormai da qualche tempo.

Realme 9 4G monterà una fotocamera da 108 MP, arriva la conferma ufficiale

Il sensore di Samsung rappresenta un bel passo in avanti rispetto alla passata generazione: infatti, la tecnologia NonaPixel Plus su cui ruota è in grado di garantire il 123% di luce in più rispetto il sensore Samsung ISOCELL HM2. Questa novità garantisce al sensore di scattare foto con dettagli di alto livello anche in condizioni di scarsa luminosità, un aspetto in cui numerosi device (anche di fascia alta) fanno fatica a garantire scatti di qualità.

Scheda tecnica (RUMOR)

Realme 9 4G è atteso con una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, una fotocamera frontale da 16 MP, 6/8 GB di RAM con 128 GB di spazio interno nelle colorazioni Meteor Black, Stargaze White e Sunburst Gold. Non ci sono indicazioni circa il processore, ma contiamo di scoprire ulteriori novità nei prossimi giorni.

Quando arriverà Realme 9 4G?

Non è ancora chiaro quando Realme presenterà il nuovo smartphone della serie Realme 9, ma gli ultimi rumor indicano che il debutto del device è atteso già per il mese di aprile. Nei giorni scorsi, infatti, il device con codice prodotto RMX3521 – aka Realme 9 4G – è stato scovato all’interno del database dell’FCC, NBTC, BIS e EMT; con tutta probabilità il colosso cinese è pronto a presentarlo da un momento all’altro.