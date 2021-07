In queste ore, il design e le specifiche tecniche principali del nuovo Realme 8s sono appena trapelate online grazie ad una serie di leaks e rumors.

Realme 8s: cosa è emerso?

Dopo aver lanciato Realme 8, 8 5G e 8 Pro, il produttore di telefoni cinese si prepara ad aggiungere altri due telefoni alla gamma in questione. La serie includerà l'8s e il Realme 8i. Mentre i dettagli relativi a quest'ultimo sono già stati pubblicati, le specifiche del primo sono ancora sconosciute. Ora, una nuova informazione rivela il design e le specifiche tecniche dei prossimi terminali della famiglia.

Secondo i render condivisi da 91Mobiles, lo smartphone presenterà un design leggermente diverso dal solito nella parte posteriore. Ci sarà una configurazione fotografica rettangolare posizionata verticalmente, la quale dovrebbe contenere quattro fotocamere e un minuscolo flash LED.

Si dice che ci sarà un obiettivo principale da 64 MP nella parte posteriore e un'ottica da 16 MP nella parte anteriore. Possiamo aspettarci anche una lente ultra-wide e un'unità macro o per gli scatti con bokeh attivo.

Inoltre, il telefono ha il logo Realme nella parte inferiore e sfoggia una tonalità viola. Lo smartphone sembra avere uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente a destra e un vano per la SIM a sinistra.

Dovrebbe presentare una porta USB di tipo C, un jack per cuffie da 3,5 mm e una griglia per altoparlanti nella parte inferiore. Non di meno, il microfono secondario pare che sia presente nella parte superiore.

Specifiche tecniche (RUMOR)

A parte questo, il dispositivo otterrà un display da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Possiamo aspettarci un pannello FHD+ con cornici sottili. Come detto sopra, il telefono vanterà un sistema quad-camera da 64 MP e un singolo selfie shooter da 16 MP.

Sotto la scocca, dovrebbe esserci un chipset MediaTek Dimensity 810 abbinato a 6 GB, 8 GB di RAM e 128 GB, 256 GB di memoria interna. Dulcis in fundo, vanterà il supporto alla RAM virtuale fino a 5 GB. Per quanto riguarda il software, si avvierà su Realme UI 2.0 basato su Android 11. Per l'alimentazione, ci sarà una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

