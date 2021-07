Il lancio dei futuri midrange Realme 8i e Realme 8s è nell'aria; questo è quanto suggerito in queste ore da un noto insider presente su Twitter.

Realme: due mediogamma prossimi al debutto

Il sub brand di OPPO ha tre modelli di Realme 8 in listino: Realme 8, Realme 8 Pro e Realme 8 5G. Ora, il gigante cinese degli smartphone sappiamo che sta per lanciare altri due telefoni facenti parte della suddetta line-up nel mercato indiano, soprannominati 8i e 8s. Oggi, il famoso informatore Mukul Sharma ha spoilerato alcuni dettagli relativi alla presentazione di questi telefoni.

L'informatore ha scritto sul suo account Twitter i seguenti numeri “8, 8i, 8s”, suggerendo che potessero riferirsi ai prossimi telefoni della serie Realme 8. Mentre questo è già disponibile, Realme 8i e 8s sono i telefoni che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

8, i, s — Mukul Sharma (@stufflistings) July 26, 2021

In aggiunta a questa indiscrezione, è emersa online una precedente certificazione TENAA su un telefono Realme con numero di modello RMX2205. Poiché il device è ancora sconosciuto, si ritiene che possa essere uno dei due midrange nascosti.

Inoltre, una pubblicazione ha affermato che il Realme 8i ha superato i test presso una certificazione colombiana ma ha il numero di modello RMX3151. Lo stesso terminale ha anche visitato altri portali, fra i quali menzioniamo il TKDN, l'IMEI e l'EEC. Tutto ci fa capire che il suo lancio è imminente.

Per quanto riguarda le specifiche, l'RMX2205 è apparso in precedenza su TENAA. Sembra avere un design aggressivo con il marchio “DARE TO LEAP” sul retro. Lo smartphone dovrebbe essere un telefono 5G con un display AMOLED da 6,43 pollici. Si dice che sia un prodotto dual-SIM con una batteria da 4.400 mAh. Con più certificazioni in arrivo, il lancio di questi gadget sembra essere dietro l'angolo. Possiamo aspettarci che la società rompa presto il silenzio svelando ufficialmente i dispositivi. Resta da capire in quali mercati arriveranno.

