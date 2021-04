A distanza di circa un mese dalla presentazione ufficiale, Realme 8 Pro si trova in offerta su Amazon a 259,99€ con un risparmio effettivo di 19 euro rispetto al listino. Si tratta del modello di punta di Realme, caratterizzato da una dotazione hardware di tutto rispetto poroposta ad un prezzo piuttosto aggressivo.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 720G è un chip di fascia media che consuma poco e garantisce un’ottima fluidità e reattività al sistema, in accoppiata con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna si ha tutto quello che serve per un’esperienza quasi da top di gamma. L’ampio display da 6.4 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione FullHD+ occupa per intero il pannello frontale, lasciando spazio soltanto al piccolo foro in alto a destra, utile ad ospitare la fotocamera frontale. La parte bassa del display offre la possibilità di riconoscere le impronte digitali e sbloccare lo smartphone tramite il sensore sottostante.

Non manca l’NFC per effettuare pagamenti via Google Pay e non solo e la batteria da 4.500 mAh è più che sufficiente per una giornata di utilizza intenso. Sul retro abbiamo un comparto fotografico caratterizzato da una fotocamera principale da ben 108MP, una ultra-grandangolare, un’ottica macro e un sensore di profondità per realizzare ritratti con effetto bokeh.

Realme 8 Pro è disponibile in colorazione Punk Black, Infinite Black e Infinite Blue, oggi è in offerta su Amazon a 259,99€ con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Smartphone