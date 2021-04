Sconto del 22% per le cuffie Huawei FreeBuds Pro, oggi in offerta su Amazon a 139,99€ con un risparmio complessivo di ben 40 euro rispetto al prezzo solito.

Il design strizza l’occhio alle AirPods Pro di Apple, compatte, eleganti e in-ear, form factor ideale per ottimizzare la riduzione dei rumori ambientali. Grazie ai suoi 3 microfoni l’Active Noise Cancelling capta i suoni provenienti dall’esterno e genera una frequenza opposta. Il risultato finale è la totale soppressione dei rumori esterni e il completo isolamento acustico. Questa tecnologia si rivela un valido alleato per lunghi viaggi in treno o in aereo, potersi isolare dall’inquinamento acustico è fondamentale per guardare un film o lavorare mentre si viaggia.

La custodia di ricarica è compatibile con lo standard Qi, è possibile ricaricare le cuffie tramite una base wireless o sfruttando il sistema Reverse Charging su uno degli smartphone top di gamma compatibili. Questa funzione permette di trasferire energia dallo smartphone alle cuffie, poggiando quest’ultime sul retro del dispositivo.

Oggi le Huawei FreeBuds Pro vanno in offerta su Amazon a 139,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Non manca la spedizione espressa Prime che garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

