Realme 8 5G emerge in rete presso l’ente per la certificazione FCC; grazie a questo portale conosciamo i dettagli chiave del dispositivo e, a quanto pare, verrà lanciato molto presto dal sub-brand di OPPO.

Realme 8 5G: cosa sappiamo?

Dopo aver creato clamore per un paio di settimane, gli smartphone Realme 8 e Realme 8 Pro sono diventati ufficiali in diversi mercati selezionati la scorsa settimana. L’azienda ha già confermato che presto annuncerà una versione 5G del Realme 8 standard. Sembra che lo smartphone possa essere lanciato già il mese prossimo poiché ha ottenuto l’approvazione della Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti.

Il Realme RMX3241 è stato recentemente visto con il moniker Realme 8 5G anche presso l’ente per la certificazione NBTC della Thailandia. È apparso anche presso il Bureau of Indian Standards (BIS) in India. Entrambe le certificazioni non hanno rivelato alcuna informazione sulle sue specifiche tecniche, tuttavia, grazie alla FCC conosciamo alcuni dei suoi dettagli importanti.

L’elenco rivela che Realme RMX3241 misura 162,5 x 74,8 x 8,5 mm e pesa 185 grammi. Il telefono funziona con Realme UI V2.0 ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh. Alcune delle funzionalità di connettività supportate dal telefono includono 5G, Wi-fi 802.11ac, GPS, GLONASS, BDS, NFC e 5G.

Uno schema posteriore del Realme 8 5G, che è stato trovato nei documenti FCC, ha rivelato che ci sarà uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Il profilo sinistro del telefono invece, dovrebbe essere dotato del bilanciere del volume.

Il CEO di Realme India Madhav Sheth aveva detto la scorsa settimana: “Avremo presto una versione 5G di Realme 8 (ma non così presto). Dobbiamo capire che l’aggiunta del 5G con queste funzionalità comporterà costi aggiuntivi “. Ciò indica che il telefono potrebbe rompere la copertura entro la fine di aprile. Si ipotizza che il terminale possa avere un prezzo compreso tra quello della variante standard LTE Realme 8 e quello di Realme 8 Pro.

