Appena lanciato, Realme 8 Pro puoi già comprarlo in preordine su Amazon – in sconto – nelle due configurazioni disponibili. Ecco dove trovarlo. Ecco i dettagli sullo smartphone e la disponibilità.

Realme 8 Pro ufficiale, già su Amazon

Uno smartphone medio di gamma bello è potente. Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 720G supportato da 6/8GB di RAM e 128GB di storage interno. Al lancio, il device sarà equipaggiato con Android 11, sotto la nuova interfaccia utente Realme UI 2.0.

La batteria da 4500 mAh ti garantisce un’autonomia eccezionale mentre la ricarica rapida Super Dart da 50W di consente di arrivare al 50% in appena 17 minuti.

Sul frontale, un display Super AMOLED da 6,4” con risoluzione FHD+ e lettore d’impronte digitali integrato sotto lo schermo. Il vero spettacolo però è sul posteriore, dove c’è un comparto fotografico composto da 4 sensori con il principale da ben 108MP grazie al quale può garantirti l’Ultra Zoom 3X, paragonabile a uno zoom ottico 3X. Non manca una camera ultra grandangolare da 8MP, una per le macro da 2MP e uno in bianco e nero, sempre da 2MP.

Come anticipato, puoi già acquistare in preordine Realme 8 Pro su Amazon in tutte le sue colorazioni e versioni. Ecco dove puoi trovarlo:

I prezzi sono promozionali e scontati: rimarranno tali fino al 30 marzo, poi il prezzo aumenterà di 20€. Il dispositivo, come anticipato, al momento è disponibile in preordine: le consegne partiranno dal 31 marzo 2020.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

