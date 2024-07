Realme 12 Pro+ 5G in offerta con il 25% di sconto: Snapdragon 7s Gen 2 e fotocamera pazzesca

Il Realme 12 Pro+ 5G, attualmente in offerta con uno sconto del 25% a 410,04 euro rispetto al prezzo consigliato di 549,99 euro, è uno smartphone che offre una serie di caratteristiche impressionanti per la sua fascia di prezzo.

Questo dispositivo è dotato di un display OLED ProXDR da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che garantisce una visualizzazione fluida e dettagliata. Il design è elegante e moderno, con un retro in pelle vegana disponibile in varie colorazioni accattivanti, che conferisce un aspetto premium e una presa confortevole.

Sotto il cofano, il Realme 12 Pro+ 5G è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, supportato da 12GB di RAM e 512GB di storage interno. Questa combinazione garantisce prestazioni fluide sia per l’uso quotidiano che per il gaming più estremo.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza, con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, un teleobiettivo periscopico da 64MP con zoom ottico 3x e uno zoom digitale fino a 120x, e una fotocamera ultra grandangolare da 8MP. Le foto scattate con il Realme 12 Pro+ sono dettagliate e ben bilanciate, anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla modalità Notte. La fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie di alta qualità​.

La batteria da 5000mAh offre una durata eccellente, con il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 67W che consente di caricare il dispositivo da 0 al 50% in circa 19 minuti. Nel complesso, si tratta di un device straordinario in tutto: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 410€.