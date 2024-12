Realme 12+ 5G è il re dei medio gamma e ora è in sconto al 45%

È da un po’ che stai cercando uno smartphone che abbia una fotocamera che ti permetta di immortalare i tuoi momenti più belli in modo magnifico ma non vuoi spendere una barcata di soldi? Allora dai un’occhiata questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Realme 12+ 5G a soli 233 euro, invece che 419,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto fuori di testa del 45% oggi avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 187 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 12+ 5G a questo prezzo è un best buy

Siamo di fronte a uno smartphone straordinario in grado di regalare prestazioni eccezionali. Realme 12+ 5G possiede una spettacolare fotocamera con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP con stabilizzatore ottico. Inoltre supporta la registrazione video in 4K a 30 fps. Gode di un bellissimo display AMOLED Ultra Smooth da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz.

Possiede il potente processore MediaTek Dimensity 7050 con 12 GB di RAM a supporto e il sistema operativo realme UI 5.0 basato su Android 14. Come memoria interna troviamo ben 512 GB e monta una super batteria da 5000 mAh con ricarica super veloce da 67 W. Ha un peso di soli 190 g circa e uno spessore di appena 7,87 g circa. Possiede due slot per schede nano SIM e la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet.

Questo è davvero uno smartphone fantastico, dotato di prestazioni eccezionali e soprattutto che oggi potrai pagare veramente poco. Quindi non perdere l’occasione, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Realme 12+ 5G a soli 233 euro, invece che 419,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.