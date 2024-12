Realme 12+ 5G: a questo prezzo su Amazon è un affare tra i mid-range

Il Realme 12+ è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi uno dei best buy dello store per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone in grado di garantire ottime prestazioni con una spesa ridotta. Grazie alla promo in corso, infatti, il mid-range di Realme è ora disponibile al prezzo scontato di 219 euro scegliendo la versione 8/256 GB. C’è anche la versione 12/512 GB che viene proposta a 259 euro. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme 12+: un ottimo mid-range da prendere oggi

La scheda tecnica del Realme 12+ comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7050 (con supporto al 5G incluso) che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage oppure 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, oltre che del sistema operativo Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12+ con un prezzo scontato di 219 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un ottimo mid-range a prezzo contenuto. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.