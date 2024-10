Realme 12 4G, sconto imperdibile: super prestazioni a solo 169,99€

Il Realme 12 4G è uno smartphone interessante, con un chipset potente e un prezzo straordinariamente competitivo. In questo momento è in offerta su Amazon a meno di 170€, grazie ad un imperdibile sconto del 25%.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 685, un chipset a 6nm che offre prestazioni fluide e ottimizzate per l’uso quotidiano e il multitasking, questo smartphone si rivolge a chi cerca un dispositivo affidabile nella fascia media.

Uno dei punti forti del Realme 12 è il display AMOLED da 6,67 pollici con un refresh rate a 120Hz, che garantisce una visione fluida e una risposta rapida al tocco. Il picco di luminosità arriva fino a 2000 nits, rendendolo perfetto per l’uso all’aperto e in condizioni di luce intensa. La combinazione di un pannello AMOLED e di un’ampia gamma di colori (98% P3) offre una qualità visiva eccellente per video e giochi.

Il comparto fotografico è altrettanto lodevole, considerato il price tag dello smartphone: la fotocamera principale da 50MP con sensore Sony LYT-600 e OIS permette di catturare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. È affiancata da un sensore di profondità da 2MP per migliorare gli effetti di sfocatura nei ritratti. Sul fronte troviamo una fotocamera selfie da 16MP, ideale per scatti social e videochiamate.

La batteria da 5.000 mAh, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida 67W SUPERVOOC, garantisce un’autonomia di lunga durata e tempi di ricarica rapidi: puoi raggiungere il 50% in soli 19 minuti e il 100% in meno di un’ora. Davvero sorprendente in tutto: non perdere questa offerta e acquistalo subito a soli 169,99€.