Realme 10, trapela tutto prima del lancio: prezzo, specifiche e foto

La presentazione ufficiale dello smartphone è prevista domani, anche in Italia, ma in rete è trapelato praticamente tutto quello che c’è da sapere su Realme 10, il nuovo dispositivo del produttore cinese.

Un operatore locale ha pubblicato la pagina di vendita dello smartphone sul sito ufficiale cinese, la cui partenza è prevista in Cina il prossimo 17 novembre, dandoci dunque la possibilità di scoprire tutte le informazioni, prezzo finale incluso.

Realme 10: scheda tecnica, prezzo e foto, ora sappiamo tutto

Stando dunque alla scheda tecnica trapelata, Realme 10, identificato con il numero modello RMX3615, sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 700 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD. Il display è un IPS LCD da 6.58 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Sulla parte posteriore troverà posto una fotocamera principale da 50 megapixel, insieme ad un sensore ultra-grandangolo da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Il pulsante di accensione ospita un lettore di impronte digitali, mentre lo smartphone è compatibile con le reti 5G.

Il sistema operativo di lancio sarà Android 12, per una batteria da 5000mAh ricaricabile rapidamente grazie al supporto alla carica a 33W.

Realme non ha per il momento confermato le informazioni trapelate, ma ormai si tratta solo di una questione di ore. Il prezzo dovrebbe essere di circa 192 dollari per il modello da 8 + 128GB e di 220 dollari circa per la versione da 8 + 256 GB.

Oltre a questo, pare sia previsto il lancio anche di una versione 4G con display Full HD+ AMOLED da 6.5 pollici con refresh rate a 90Hz. Il processore sarà un MediaTek Helio G99 con 4 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X con una capacità di storage da 128 o 256 GB. Sulla parte posteriore, una fotocamera da 50 megapixel e una di profondità da 2 megapixel. Anche qui ecco Android 12, con interfaccia utente Realme UI 3.

