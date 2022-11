Realme 10 arriva in Italia: primi dettagli e data di lancio ufficiale

Con un comunicato stampa diffuso in queste ore, è stato annunciato che Realme 10 sarà disponibile subito anche in Italia. L’evento di presentazione e di lancio è stato organizzato per mercoledì 9 novembre alle 11 ora italiana: lì scopriremo tutti i dettagli su questo attesissimo smartphone.

A differenza di quanto avevano affermato le indiscrezioni, il primo lancio vedrà il debutto di un solo modello dotato di processore Helio G99 marchiato MediaTek. Per il lancio delle varianti successive bisognerà invece aspettare ancora qualche tempo.

Realme 10: primi dettagli sulle caratteristiche tecniche

L’azienda, che fa parte del gruppo OPPO, ha confermato anche alcune voci della scheda tecnica. Realme 10 sarà dotato di un display da 6.4 pollici di tipo AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz e risoluzione Full HD+.

Da sottolineare la scelta per la memoria RAM: 8 GB + 8 GB “dinamici” che si aggiungeranno a seconda delle necessità di utilizzo permettendo all’utente di utilizzare fino a 18 applicazioni allo stesso tempo. Realme ha già definito questa tecnica come la più potente del settore, pensata per offrire una fluidità di sistema impareggiabile anche nelle situazioni più complesse.

Dal teaser diffuso dalla compagnia scopriamo infine la presenza di un jack audio per le cuffie e diverse colorazioni già pronte per il lancio.

Appuntamento quindi fissato per mercoledì 9 novembre alle 11 ora italiana per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Realme 10.

