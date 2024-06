Razer Stream Controller: SUPER sconto del 17% su Amazon

Il Razer Stream Controller è l’alleato perfetto per ogni streamer, un dispositivo all-in-one che semplifica la creazione di contenuti live e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 17%. Questo controller innovativo permette di gestire facilmente le sessioni di streaming grazie alle sue funzionalità avanzate e alla facilità d’uso. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 225,24 euro, anziché 269,99 euro.

Razer Stream Controller: impossibile non volerlo a questo prezzo

Questo strumento versatile consente di passare da una scena all’altra, regolare l’audio e molto altro, tutto a portata di mano. Le scorciatoie per più programmi, organizzate tramite layout e icone personalizzate, offrono un’interfaccia intuitiva che rende ogni operazione semplice e immediata.

I 12 pulsanti aptici Switchblade offrono un controllo totale con un semplice tocco. Questi pulsanti sono personalizzabili, permettendo di collegare una varietà infinita di comandi e macro, ideali per chi vuole avere tutto sotto controllo durante le sessioni di streaming. Inoltre, è possibile personalizzare le icone per trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno e regolare il livello di risposta tattile del feedback aptico per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Per chi ha bisogno di regolazioni audio istantanee, i 6 quadranti analogici tattili sono una manna dal cielo. Grazie al touchscreen LCD dinamico, è possibile regolare comodamente e in un lampo i livelli di audio, contenuti multimediali e altri canali. Questo permette di mantenere un controllo preciso e puntuale sul suono del proprio streaming, senza perdere un secondo.

Gli 8 tasti programmabili sono un altro punto di forza del Razer Stream Controller. Questi tasti possono essere programmati per passare immediatamente tra 8 layout diversi di tasti aptici o per eseguire rapidamente le azioni più comuni. La loro versatilità consente di ottimizzare il flusso di lavoro, rendendo ogni operazione più veloce e efficiente.

Il design del Razer Stream Controller è pensato per il multitasking efficiente, con una navigazione e un’organizzazione intuitive. I comandi possono essere raggruppati in layout dedicati e il touchscreen dinamico, dotato di controlli tramite scorrimento di un dito, permette di passare facilmente da uno all’altro. La modalità dinamica consente di cambiare i profili in base all’app rilevata, offrendo una personalizzazione senza precedenti.

Ora è il momento di portare il tuo streaming a un livello superiore. Sfrutta lo sconto del 17% su Amazon e rendi la tua esperienza di streaming più professionale e fluida con il Razer Stream Controller, oggi al prezzo vantaggioso di soli 225,24 euro.