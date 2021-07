Le cuffie wireless Razer Barracuda X sono appena diventate ufficiali: sono degli headset progettati per tutti i tuoi dispositivi di gioco, compatibili quindi con console ma anche con device mobili… e molto altro ancora.

Razer Barracuda X: 99 euro e sono perfette per ogni prodotto

Il mese scorso, il costruttore di periferiche gaming ha annunciato le cuffie Bluetooth Opus X progettate per i giochi mobili. Ora, l'azienda ha rilasciato le Barracuda X, cuffie over ear pensate per funzionare con tutte le console di gioco e con il PC, portatile o desktop che sia. Come il modello lanciato a giugno, anche questo ha un costo di 99 dollari (euro da noi) ma parliamo di un prodotto totalmente differente.

Mentre l'Opus X si connette tramite Bluetooth, le Barracuda X si connettono in modalità wireless tramite un dongle USB-C utilizzando una tecnologia wireless a 2,4 GHz chiamata Razer HyperSpeed ​​Wireless. Questo dongle fornisce una latenza ultra bassa e può essere collegato alla porta USB-C sul controller DualSense 5 di PlayStation 5, Nintendo Switch, PC e telefoni con porta USB-C. Gli utenti possono anche connettersi a uno di questi dispositivi e al Controller Wireless per Xbox utilizzando un cavo aux da 3,5 mm.

Le cuffie che pesano 250 grammi e hanno driver TriForce da 40 mm. Sono dotate di cuscinetti per archetto più spessi, padiglioni che ruotano e cuscinetti in memory foam. Non manca un microfono cardioide Razer HyperClear staccabile. Il padiglione sinistro ospita i controlli dei pulsanti, il jack audio, la porta di ricarica USB-C e un connettore per il microfono rimovibile. Sfortunatamente, non è presente la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Le Razer Barracuda X hanno una durata della batteria di 20 ore, che è decisamente inferiore se le confrontiamo con le Opus X che arrivano fino a 30 ore con ANC attivato e 40 ore con ANC disattivato. Possono essere acquistate ora su Amazon e sul sito Web di Razer, disponibili in una sola colorazione: quella nera.

