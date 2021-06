Razer ha appena svelato un nuovo paio di cuffie Bluetooth ma, a quanto pare, non sono state pensate per le console. Tuttavia, la modalità di gioco a bassa latenza rendono questo modello ottimo per il gaming da mobile. Gli headset in questione si chiamano “Razer Opus X”.

Razer Opus X: auricolari over ear per telefoni e tablet

L'Opus X è una versione più economica dell'Opus originale che ha un prezzo di 99,99 dollari, ossia la metà del prezzo di quest'ultimo modello. Le nuove cuffie wireless sono disponibili nei colori Mercury, Quartz e Green (esclusiva di Razer.com). Presente un archetto imbottito in similpelle e padiglioni auricolari girevoli con cuscinetti auricolari anch'essi in similpelle.

Razer ha dotato le cuffie di driver da 40 mm personalizzati che offrono un'esperienza audio davvero soddisfacente. Ci sono microfoni interni che raccolgono la voce degli utenti quando si usa l'auricolare per le chiamate vocali.

Le Opus X hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC) che blocca il rumore quando si guarda un film o si ascolta il ​​proprio podcast preferito. C'è anche una funzione chiamata Quick Attention Mode che consente l'ingresso del suono esterno quando attivato. Questo è utile quando si è all'aperto e bisogna essere attenti a ciò che sta accadendo intorno.

Come detto sopra, l'auricolare non è progettato per le console poiché Razer ha realizzato delle cuffie speciali per PlayStation e Xbox. Tuttavia, la modalità di gioco a bassa latenza di 60 ms dell'Opus X rende il prodotto perfeto per il gaming da mobile.

Gli auricolari hanno una durata della batteria fino a 30 ore (fino a 40 ore con ANC disattivato). Si ricaricano tramite una porta USB-C e si connettono tramite Bluetooth 5.0. Su uno dei padiglioni ci sono i pulsanti di controllo del volume, quello per l'accensione e spegnimento delle stesse, il pulsante multifunzione e l'indicatore LED. Il tasto per l'accensione funge anche da pulsante ANC e per l'attivazione della modalità di attenzione rapida.

