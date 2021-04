Fin dal day one la produzione di PlayStation 5 ha subito un rallentamento senza precedenti, rendendo molto complesso l’acquisto della console next gen di Sony. Nonostante l’assenza di componenti elettroniche e le difficoltà produttive, l’industria videoludica non accenna a fermarsi, perlomeno quella “software”. Infatti durante il 2021 sono attesi moltissimi giochi per PS5 e PS4, compresi diversi titoli in esclusiva e nuovi episodi di serie importanti.

Durante i primi 4 mesi del 2021 abbiamo assistito ad una serie di uscite di pregio, tra le più importanti di gennaio troviamo Hitman 3, ultimo capitolo della storica trilogia e Ride 4, noto gioco di corse automobilistiche. Nei mesi successivi sono arrivati altri titoli importanti, come Little Nightmares 2, Crash Bandicoot 4 e It Takes Two. Ad aprile non possiamo non citare Outriders e Nier Replicant, senza dimenticare Returnal, la prima importante escluisiva PS5 in uscita il 30 aprile.

Ma cosa ci aspetta da qui in avanti? Analizziamo le uscite programmate per maggio 2021, sulla base delle ultime informazioni trapelate o diffuse dai publisher. Molti dei titoli sono pubblicati in versione PS4, è possibile giocarli sulla nuova PS5 grazie alla retro-compatibilità della console next gen.

PS5 e PS4: giochi in uscita a maggio

Maggio parte col botto, venerdì 7 debutta Resident Evil Village, il nuovo capitolo della tanto amata saga horror sviluppata da Capcom. A seguire sarà la volta del gioco multiplayer Hood: Outlaws and Legends, con cui Sumo Digital riprende l’universo narrativo di Robin Hood in un mondo medievale violento ed ingiusto. La settimana successiva arriva la Legendary Edition di Mass Effect, con la quale BioWare intende farci rivivere i primi 3 capitoli della celebre saga fantascientifica.

Il 21 maggio arriva Knockout City, un titolo sportivo pubblicato da EA che evolve il concetto di dodgeball grazie ad un gameplay dinamico e frenetico, le squadre si sfidano a suon di pallonate e abilità speciali. Lo stesso giorno debutta sul console Rust, il tanto chiacchierato survival uscito per PC nel 2018 e di recente tornato alla ribalta grazie a Twitch.

Qualche giorno dopo daremo il benvenuto a Biomutant, GDR open world che trasporta il videogiocatore in un’avvincente ambientazione post apocalittica, nella quale si assumono le sembianze di un panda rosso pronto a sfidare diverse tipologie di animali mutanti.

Oltre ai quelli appena citati, durante il mese di maggio arriveranno altri titoli minori per PS4 e PS5, di seguito una lista dei principali videogiochi attesi nelle prossime settimane.

The Colonist | 4 maggio [PS4]

Resident Evil Village | 7 maggio [PS4 – PS5]

| 7 maggio [PS4 – PS5] Resident Evil Re: Verse | 7 maggio [PS4 – PS5]

Hood: Outlaws and Legends | 10 maggio [PS4 – PS5]

| 10 maggio [PS4 – PS5] Mass Effect Legendary Edition | 14 maggio [PS4]

| 14 maggio [PS4] Knockout City | 21 maggio [PS4]

| 21 maggio [PS4] Rust (Console Edition) | 21 maggio [PS4]

Biomutant | 25 maggio [PS4]

| 25 maggio [PS4] King of Seas | 25 maggio [PS4]

Song of Horror | 28 maggio [PS4]

