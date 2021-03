Ratchet & Clank è attualmente gratuito fino a domani (affrettatevi, ne vale la pena) e riceverà presto anche un aggiornamento per PlayStation 5.

Ratchet & Clank è fantastico, gratuito e (quasi) pronto per la next-gen

Il remake di Ratchet and Clank di Insomniac Games del 2016 è una delle esclusive first party più popolari rilasciate durante il ciclo di vita di PlayStation 4. Oggi, in un post pubblicato su Twitter, lo sviluppatore ha annunciato che, a partire dal prossimo mese, il gioco riceverà una patch di ottimizzazione per sfruttare l’hardware di nuova generazione dell’ultima console Sony rilasciata a novembre dello scorso anno, la PS5.

Il nuovo aggiornamento consentirà ai possessori di PS5 di riprodurre il videogame a 60 frame al secondo. Se possedete una copia digitale o fisica del gioco per PS4, riceverete l’aggiornamento gratuitamente. Inoltre, questo sarà disponibile per tutti gli utenti che giocano a Ratchet & Clank tramite la PlayStation Plus Collection.

La patch arriva in un momento interessante per il franchise di Ratchet & Clank poiché l’attesissimo sequel del gioco, Rift Apart, uscirà come esclusiva per PS5 l’11 giugno. Ancora più importante, il remake del 2016 è attualmente gratuito come parte dell’iniziativa “Play at Home” di Sony; questa offerta è disponibile fino al 31 marzo (domani). Non è richiesto alcun abbonamento a PS Plus per il riscatto.

Per tutti coloro che se lo stanno domandando, il nuovo capitolo della saga sarà incredibile e porterà un nuovo personaggio giocabile mai visto prima. Stiamo parlando di una Lombax mai vista prima; curioso, considerando che finora, Ratchet è stato sempre visto come l’ultimo sopravvissuto della sua specie. Siamo sicuri che il gioco sarà un capolavoro, come tutti i precedenti titoli, d’altronde.

Siete pronti? Riscaldate il DualSense, ammesso che siate tra i pochi fortunati che posseggono una PS5.

Videogames