Ratchet & Clank: Rift Apart sembra davvero incredibile nei 16 minuti del nuovo video di gameplay trapelato in rete. Di fatto, nella giornata di ieri si è tenuto uno State of Play dedicato al Lombax più famoso di tutti i tempi.

Ratchet and Clank per PS5: quali sono le novità?

Sony e Insomniac Games hanno debuttato nella serata di ieri con 16 minuti di nuovi incredibili footage di gioco di Ratchet & Clank: Rift Apart in una nuova presentazione tenuta da Sony (State of Play).

Per una parte del video, il protagonista Ratchet ha attraversato una nuova città chiamata Nefarious City ricca di dettagli: se ci pensate, ricorda vagamente la Coruscant di Star Wars.

Abbiamo potuto saggiare nel video il gameplay del nuovo capolavoro e… diciamolo: è il solito platform 3D con casse che si rompono per acquisire nuove viti e molto altro ancora. Stesso stile, ma con tante aggiunte. Ora ci sono scatti e corse sui muri, ad esempio, e potrete anche utilizzare il nuovo Rift Tether per agganciarvi ai portali in modo da potervi spostare da un posto all’altro.

"A Lombax? What is this place?"



Join Ratchet as he searches for clues in this extended look at #RatchetPS5, fresh from State of Play: https://t.co/sSGXRYz3fk pic.twitter.com/OmaoVJcrrf — PlayStation (@PlayStation) April 29, 2021

Un’altra parte del video ha come protagonista Rivet, un nuovo combattente della resistenza Lombax che vive in una dimensione diversa da quella di Ratchet e Clank. È doppiata da Jennifer Hale, nota per i suoi ruoli in Mass Effect, Halo, Overwatch e altro ancora.

Come Returnal, Rift Apart sfrutterà i grilletti adattivi del DualSense per offrire azioni diverse per le pistole in base a quanto lontano si premerà il grilletto. Sony ha anche mostrato alcune nuove armi, come la Shatterbomb, che ha lanciato bombe simili a granate contro i nemici in arrivo.

Il gioco sembra fantastico e, fortunatamente, non dovremo aspettare molto per giocarci: Rift Apart uscirà l’11 giugno.

Nello show State of Play, Sony ha anche rivelato che Among Us arriverà su PS4 e PS5 nel 2021 e ha mostrato nuovi filmati di Subnautica: Below Zero, che verrà lanciato il 14 maggio.

