Il prossimo State of Play in arrivo di casa Sony sarà incentrato sul nuovo capitolo di Ratchet & Clank. Mancano pochi giorni e sapremo maggiori informazioni su uno dei titoli più attesi dell’anno su PlayStation 5. Preparatevi, perché sarà “roba forte e avvincente”.

State of Play dedicato al nuovo Ratchet and Clank

PlayStation terrà la sua prossima trasmissione State of Play in stile Nintendo Direct questo giovedì 29 aprile alle 22:00, ora del Regno Unito. Da noi invece, alle ore 23:00.

Lo show si concentrerà sull’imminente esclusiva per PlayStation 5 Ratchet & Clank: Rift Apart, che uscirà l’11 giugno. In un blog di oggi, Sony ha promesso “15 minuti di gioco fresco“. Lecito immaginare che verrà mostrato il gameplay di gioco.

Ma non dovete aspettare fino ad allora. Sony ha rilasciato uno primo video teaser strabiliante relativo al prossimo evento che terrà giovedì e ha confermato che la nuova eroina del gioco si chiama Rivet.

“Rivet è un combattente della resistenza di Lombax proveniente da un’altra dimensione, dove la vita organica è cacciata dal malvagio imperatore Nefarious“, ha scritto il direttore creativo di Insomniac Games Marcus Smith.

“[Nel trailer] hai visto luoghi nuovi di zecca come Nefarious City, e colpi di scena a dimensione alternativa su vecchi preferiti come Sargasso e Torren IV insieme a un’anteprima di alcune nuove armi e meccaniche di gioco.”

Noi non stiamo nella pelle e non vediamo l’ora di conoscere tutte le novità che Sony e Insomniac hanno in serbo per noi. Nelle notizie correlate, sappiate che la PS5 è ancora introvabile in tutto il mondo a causa della carenza di chip che sta affliggendo tutta l’industria tech e non solo. Probabilmente la console sarà mainstream e ampiamente accessibile a tutti soltanto a partire dal prossimo anno. Voi siete riusciti ad accaparrarvela? Avete intenzione di prenderne una? Fatecelo sapere. Vi invitiamo a controllare il nostro sito perché vi riportiamo sempre la disponibilità della console quando qualche catena di elettronica ce lo comunica.

