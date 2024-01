Rasoio elettrico Braun Series 5 in super offerta a 62,99€ da Unieuro

L’inizio della nuova settimana coincide con l’arrivo di nuove interessanti offerte in casa Unieuro, valide al momento solo online. Tra queste segnaliamo quella che ha per protagonista il rasoio elettrico Braun Series 5 EasyClean in colorazione Rosso, acquistabile a soli 62,99 euro invece di 99,99 euro. Su Amazon lo stesso modello costa 88 euro. Ecco il link all’offerta.

Rasoio elettrico Braun Series 5 al prezzo migliore del web sul sito di Unieuro

Braun Series 5 offre una rasatura professionale e allo stesso semplice, grazie alle 3 lame flessibili che riescono ad adattarsi alla perfezione ai contorni del viso. Tra i suoi fiori all’occhiello si annovera il sistema EasyClean, grazie al quale è possibile completare la rasatura nel minore tempo possibile, senza tra l’altro rimuovere la testina del rasoio.

Un altro suo punto di forza è l’autonomia fino a 3 settimane di rasatura, grazie alla batteria Li-Ion integrata. E in più c’è anche la ricarica rapida: bastano appena 5 minuti per ricaricarlo.

All’interno della confezione trovi 1 rasoio elettrico, un cappuccio di protezione, 1 alimentatore intelligente con regolazione automatica del voltaggio e 1 spazzolino per la pulizia.

Puoi inoltre scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate da 21 euro al mese senza interessi con Klarna e PayPal, con tanto di consegna gratuita a casa.

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10139&awinaffid=570971&clickref=booBLZTRKood&ued=https%3A%2F%2Fwww.unieuro.it%2Fonline%2FRasoi-e-Regolabarba%2FBraun-Series-5-51-R1000s-Rasoio-Elettrico-Uomo-EasyClean-WetDry-Ricaricabile-Rasoio-A-Lamina-Senza-Fili-Rosso-pidBRA51R1000SRED

Approfitta ora della super offerta di Unieuro sul rasoio elettrico Braun Series 5, in promo a 62,99 euro anziché 99,99 euro, che è il prezzo di vendita consigliato al pubblico. Come già accennato qui sopra, tutti gli utenti beneficiano anche delle spese di spedizione gratuite. Visto il prezzo, è verosimile che la disponibilità termini oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.