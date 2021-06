Rainbow Six Extraction verrà presentato il prossimo 12 giugno alle ore 21:00, in occasione dell'evento Ubisoft Forward. Si tratta del tanto atteso Quarantine, titolo annunciato qualche anno fa e atteso entro fine anno per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Lo sviluppatore francese conferma i rumor sul cambio di nome per Quarantine, la spiacevole assonanza con le quarantene causate dalla pandemia ha convinto Ubisoft a scegliere come nome ufficiale Rainbow Six Extraction. Nelle scorse ore sono stati pubblicati – sul canale YouTube di Ubisoft – 2 video che danno un assaggio di quanto verrà annunciato durante l'evento di presentazione. Il primo filmato è un breve trailer di circa 1 minuto, che mostra ambientazioni di gioco.

Nel secondo video parlano gli sviluppatori, prima il producer Antoine Vimal du Monteil introduce il nuovo R6 Extraction, poi la parola passa al creative director e infine al community developer, che ci invita a seguire l'evento Ubisoft Forward in live streaming il prossimo 12 giugno alle 21:00, ora italiana.

Ricordiamo che Extraction condivide lo stesso universo narrativo di Rainbow Six: Siege, ne riprende le principali meccaniche di gameplay e propone una serie di missioni in cooperativa in ambientazioni quasi horror. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per conoscere tutti i dettagli del nuovo titolo targato Ubisoft.

Videogames