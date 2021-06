Ubisoft partecipa all'E3 2021 con un evento programmato al prossimo 12 giugno alle ore 21:00, ora italiana. La conferenza vedrà protagonisti diversi titoli in uscita prossimamente, tra i quali spicca il tanto atteso Rainbow Six Quarantine. La nuova modalità di gioco del noto FPS tattico cambierà nome, a causa di una sfortunata assonanza con le quarantene causate dalla pandemia in corso.

Rainbow Six Quarantine condivide lo stesso universo narrativo del celebre FPS competitivo, introducendo – per quanto visto finora – un'ambientazione horror e diverse modalità single player e coop. Il cambio di nome sembra essere una scelta obbligata per Ubisoft, non ci resta che attendere l'evento di presentazione per conoscere il nome ufficiale del nuovo titolo targato Rainbow Six.

Inoltre l'evento virtuale dello sviluppatore francese mostrerà al pubblico le ultime novità riguardo Assassin's Creed Valhalla e Rainbow Six Siege, sono attesi importanti update anche per Watch Dogs: Legion e For Honor. Ubisoft ha confermato che mostrerà di nuovo Far Cry 6, con un nuovo filmato che rivelerà ulteriori dettagli sull'atteso sparatutto open world.

È lecito aspettarsi altre novità da parte della software house francese, che potrebbe annunciare lo sviluppo di nuove IP in uscita nel corso dei prossimi anni.

Videogames