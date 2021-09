Dopo il recente rinvio di Rainbow Six Extraction al 2022, Ubisoft ha scelto di ingannare l'attesa pubblicando diversi video a riguardo. L'ennesimo filmato è stato presentato ieri sera, durante il PlayStation Showcase, con un particolare focus sulla trama del gioco.

Rainbow Six Extraction riprende l'universo narrativo di Siege e lo trasforma in salsa PVE, con una campagna cooperativa nella quale gli operatori speciali collaborano per constrastare un'invasione aliena. Il gioco è sviluppato da Ubisoft Montreal, il team ha accuratamente selezionato – dalla squadra Rainbow Six – gli operatori più adatti alla nuova missione “Extraxtion”, apportando alcune modifiche alle loro abilità e gadget speciali.

L'ambientazione e il contesto narrativo dello spin-off di R6: Siege incuriosisce molti videogiocatori, il titolo Ubisoft sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e in streaming su Google Stadia.

