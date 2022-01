Rainbow Six Extraction, effetto Game Pass: già tre milioni di giocatori

La decisione di lanciare Rainbow Six Extraction al Day One su Xbox Game Pass pare abbia sortito gli effetti sperati da Ubisoft. Come ha riportato l'analista Benji-Sales su Twitter, il gioco ha già raggiunto e superato quota tre milioni di giocatori in tutto il mondo. In particolare, con riferimento proprio al Game Pass, spiega che lo sparatutto multiplayer cooperativo è il quarto titolo più popolare tra gli abbonati al servizio negli Stati Uniti.

Rainbow Six Extraction, un successo annunciato grazie al Game Pass

Il gioco nasce come uno spin-off cooperativo della modalità Outbreak di Rainbow Six Siege e, nonostante la varie difficoltà incontrate nel corso degli anni di sviluppo, pare aver vinto la scommessa di arrivare subito al lancio su Xbox Game Pass.

Si è trattato infatti del primo titolo Ubisoft ad essere inserito nel catalogo del servizio di casa Microsoft sin dal Day One: una scelta che molti hanno visto come una sorta di test per replicare la stessa operazione in futuro con altri giochi. Del resto, in concomitanza la compagnia francese aveva annunciato anche il futuro debutto di Ubisoft+ sulle piattaforme Xbox: per chi non lo conoscesse, è un servizio in abbonamento simile a Game Pass che include numerosi giochi del publisher comprese le nuove uscite il giorno del lancio.

Un prodotto come Rainbow Six Extraction naturalmente vive della presenza di numerosi giocatori sul lungo termine, quindi bisogna vedere anche come andrà nelle prossime settimane. Intanto però si può certamente festeggiare per un ottimo risultato.

Il gioco è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.