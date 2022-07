Raffrescatore d'Aria: i migliori sotto i 100 euro

Il caldo torrido di queste settimane è davvero insopportabile, molti hanno scelto di investire in sistemi di climatizzazione fissi a parete, ma non tutti possono adottare questa soluzione. Per affittuari e studenti non è il caso di effettuare interventi di muratura, ma è molto più comodo dotarsi di un condizionatore portatile pratico ed efficace.

Dopo la nostra guida all’acquisto sui migliori climatizzatori portatili in offerta, oggi vi segnaliamo alcuni raffrescatori evaporativi. Questi dispositivi rappresentano una soluzione ben meno impegnativa di un climatizzatore simil Pinguino, ma comunque efficace per rinffrescare stanze non molto grandi in poco tempo.

Rispetto ai climatizzatori tradizionali, i raffrescatori sfruttano un sistema detto evaporativo, senza alcuna unità esterna o tubo. Caricando l’apposito contenitore con acqua e ghiaccio, le ventole integrate permetteranno all’aria in ingresso di uscire ad una temperatura ben più bassa e piacevole. Questo sistema si traduce in un continuo afflusso di aria fresca in casa, senza rumorosi motori in funzione e garantendo un consumo energetico bassissimo, al pari di un classico ventilatore.

Raffrescatore d’Aria portatile a meno di 100€

HOMCOM 3 in 1 – 86€ | Link all’acquisto

In pronta consegna su Amazon, questo modello HOMCOM è uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo, con 75W di potenza e controllo a distanza tramite il telecomando in dotazione. Può essere regolato su 3 velocità e 3 modalità d’uso, oggi è disponibile in Amazon a 86€.

ARGO POLIFEMO ZEUS– 99€ | Link all’acquisto

Con un design commpatto e una grossa ventola anteriore, il Polifemo Zeus di Argo è perfetto per chi cerca un dispositivo poco ingombrante e silenzioso. Superiormente troviamo tutti i controlli necessari al funzionamento e alla selezione delle modalità d’uso.

ARGO POLIFEMO SLIM – 94€ | Link all’acquisto

Dal design più sottile e slanciato, la versione slim di Argo Polifemo ospita l’innovativo sistema brevettato VORTEX. Questo raffrescatore evaporativo è in grado di rinfrescare le vostre giornate in modo efficace ed economico.

Uniprodo Raffrescatore d’Aria – 99€ | Link all’acquisto

Il raffrescatore evaporativo di Uniprodo è compatto e dotato di un comodo telecomando per il controllo a distanza. Al suo interno può ospitare fino a 10 litri di acqua ghiacciata, una quantità ottimale per diverse ore di utilizzo senza interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.