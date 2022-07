Climatizzatore portatile: le migliori soluzioni in offerta

Il caldo estivo si fa sempre più insopportabile e dotarsi di un sistema di climatizzazione è fondamentale per il comfort domestico. Non tutti – specialmente chi è in affitto – hanno la possibilità di installare dei climatizzatori a parete, con tanto di unità esterna. Proprio per questo esistono dei condizionatori portatili all-in-one, che consentono di climatizzare la casa senza un intervento di muratura.

La soluzione portatile più conosciuta è sicuramente il Pinguino De’ Longhi, ma il costo di questo prodotto è spesso ben più alto del budget di molti utenti. Ecco perché in questo articolo vi segnaliamo 3 alternative economiche al Pinguino, ma ugualmente efficaci per climatizzare il proprio ambiente domestico.

3 climatizzatori a 250€

COMFEE’ Condizionatore Portatile – 249,99€

La soluzione offerta da COMFEE’ è da ben 7.000 BTU/h, una potenza più che sufficiente per climatizzare ambienti di medie dimensioni in una manciata di minuti. All’occorrenza può essere impostato anche come deumidificatore o come semplice ventilatore. Questo modello è in vendita su Amazon a 249,99€ con spedizione immediata.

Tristar AC-5477 – 256€

Il condizionatore portatile di Tristar è da 7.000 BTU/h e 780W, con classe energetica A. Oltre ai consumi ridotti, questo modello è compatto e non particolarmente ingombrante da tenere in camera da letto o in salotto. Disponibile in offerta su Amazon a 256€ invece di 299€.

Olimpia Splendid 02265 – 259€

Il più potente dei 3, questo climatizzatore Olimpia Splendid è da ben 8.000 BTU/h e sviluppa una potenza climatizzante pari a quella di una soluzione fissa a parete. Oggi è possibile acquistare questo modello in offerta su Amazon a 259,90€ invece di 299€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.