Raffrescatore d'aria Termozeta in offerta a 40 euro su ePRICE

Su ePRICE, uno dei più importanti e-commerce in Italia, il raffrescatore d’aria Windzeta Ice di Termozeta è in offerta a 40,59 euro. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte (eventualità probabile, vista l’elevata domanda degli ultimi giorni).

Con la sua azione costante, il mini-condizionatore portatile di Termozeta aiuta a rinfrescare i piccoli ambienti come cucine, stanze da letto e divani di piccole-medie dimensioni. Nelle giornate più calde estive, come quelle della settimana che sta per concludersi, rappresenta dunque un valido sostegno per trovare un po’ di sollievo dall’afa.

Raffrescatore d’aria Termozeta a un prezzo speciale sul sito di ePRICE

Il prodotto del marchio Termozeta presenta un serbatoio da 4 litri, all’interno del quale occorre mettere acqua fredda o direttamente del ghiacchio. Fatto questo, è sufficiente azionare il pulsante di accensione per avviare l’azione del raffrescatore. Quest’ultima si può regolare a proprio piacimento: maggiore è la potenza richiesta, minore è la durata dell’azione.

Per le sue dimensioni, e il prezzo inferiore ai 50 euro, si tratta di un articolo consigliato per tutti coloro che abitano in una piccola abitazione o hanno la necessità di rinfrescare l’aria di una stanza di modeste dimensioni. Può essere il caso, ad esempio, di una persona che lavora da remoto nella propria casa, oppure di quanti trascorrono la maggior parte del tempo nella propria abitazione e cercano sollievo dalle temperature roventi di questi giorni.

Il raffrescatore d’aria di Termozeta – Windzeta Ice – è in offerta al prezzo scontato di 40,59 euro sul sito ufficiale di ePRICE. La promozione in corso sull’e-commerce italiano è da considerarsi valida fino ad esaurimento scorte.