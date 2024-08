Radi la tua barba in una sola passata con Philips Serie 3000 (e risparmia il 30%!)

Di aziende che fanno rasoi elettrici il mercato ne è pieno, ma Philips è sicuramente tra i marchi più pregiati. E se sogni un modello che ti faccia dire addio alla barba in una sola passata, Philips Serie 3000 è quello che stai cercando. Grazie ad Amazon e il suo sconto del 30%, potrai prenderlo per soli 59,99€ anziché 86,00€!

Tutte le caratteristiche del rasoio Philips Serie 3000

Questo rasoio è pensato a garantire una rasatura al top anche a chi ha la pelle delicatissima. Con la tecnologia SkinProtect, questo rasoio riduce al minimo le irritazioni e i rossori! E le lame PowerCut autoaffilanti, con ben 27 unità, tagliano i peli in modo rapido, consentendo di ottenere risultati simili a quelli di un rasoio classico. Le testine Pivot & Flex 5D non fanno altro che innalzare la qualità, adattandosi perfettamente ai contorni del viso e seguendo ogni curva, garantendo una rasatura impeccabile anche nelle zone più difficili da raggiungere, come il mento e la mascella.

Potrai utilizzare il rasoio anche sotto la doccia con gel o schiuma da barba, oppure a secco per i momenti in cui non devi perdere tempo, adattandosi così alle preferenze personali di ciascun utente.

Il set include accessori pratici come un cappuccio protettivo, una custodia da viaggio e un cavo di ricarica USB-A, che aumentano la praticità e la portabilità del prodotto. E con la base di ricarica inclusa, potrai dire addio ai cavi in mezzo ai piedi!

Approfitta dello sconto del 30% per portarti a casa l’ottimo rasoio elettrico Philips Serie 3000 al costo di appena 59,99€!