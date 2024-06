Racchetta per zanzare 2-in-1 in SUPER SCONTO (-42%): colpiscile come farebbe Sinner

Con l’estate e il caldo che avanzano si sono fatte rivedere anche quelle fastidiose zanzare pronte ad accompagnarci per tutta la stagione: non sono solo loro, ovviamente, ma anche altre tipologie di insetti che possono disturbare la nostra tranquillità in casa o in giardino. Con questa speciale racchetta elettrificata 2-in-1 risolvi il problema: con il 42% di sconto su Amazon puoi acquistarla a soli 23,19 euro invece di 39,99 e scoprire la sua comodissima modalità automatica.

Racchetta anti-zanzare 2-in-1: scopri la speciale modalità automatica

La racchetta è dotata di una potente griglia ad alta tensione e di un design sicuro che la rende ideale per l’uso domestico. La griglia ad alta tensione da 4000V assicura l’eliminazione rapida ed efficace di zanzare, mosche e altri insetti. La presenza di perle di luce UV a banda 365nm attira gli insetti verso la griglia, rendendo il processo ancora più efficiente.

Lo strato esterno è dotato di una rete di sicurezza che previene il contatto diretto con la griglia ad alta tensione, rendendola sicura per l’uso in case con bambini e animali domestici. Molto interessante è la doppia modalità di utilizzo: la modalità automatica, attivabile impostando l’interruttore su “ON2” e posizionando la racchetta nella sua base, è perfetta per l’uso notturno o quando si è occupati in altre attività, funzionando come una normale lampada antizanzare. Passando l’interruttore su “ON1”, invece, avrai un funzionamento più tradizionale.

Quando le carcasse degli insetti rimangono attaccate alla griglia puoi eliminare facilmente utilizzando una piccola spazzola a secco, ovviamente quando la racchetta è spenta.

Una soluzione potente, versatile e affidabile per tenere la tua casa libera dalle zanzare e non solo: con il 42% di sconto su Amazon è tua a 23,19 euro invece di 39,99.