Racchetta da tennis? Meglio questa per le ZANZARE, soli 5€ su Amazon

Elimina le zanzare e le mosche con un solo movimento di polso, letteralmente. Questa racchetta elettrificata è perfetta se in casa trovi qualche insetto che vola e ti infastidisce, inoltre è semplice da usare e priva di veleni quindi ideale se hai bambini piccoli o animali. Mettila semplicemente via quando hai finito di usarla.

Il prezzo su Amazon è bassissimo. Neanche nei grandi supermercati la trovi per appena 5,90€ quindi non te la perde. Collegati subito in pagina e aggiungila al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare, ricorda che sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Racchetta per le zanzare: eliminale tutte e scopri la passione per il tennis?

Quando si infilano in casa nonostante le zanzariere o le tende, le zanzare e lo mosche sono veramente stancanti. Già fa caldo, poi mentre ti addormenti ti ronzano vicino le orecchie e ti fanno tirare schiaffi all’aria un po’ inutilmente perché nel caso delle prime, sai già che l’indomani ti sveglierai con qualche puntura.

Risolvi il dramma con questa racchetta elettrificata comoda e pratica da usare. La accendi dall’interruttore, clicchi sul bottone e lei entra in funzione. Prendi la mira e vai di destro o di sinistro per elettrificare le sanguisughe volanti o le mosche che sono fastidiose.

Appena gli insetti entrano in contatto con la rete elettrificata, ciao ciao.

Come ti dicevo, è un sistema sicuro in quanto non usa veleni quindi se hai animali o bimbi piccoli non li metti in pericolo. Semplicemente chiudila e posizionala in un posto lontano e in alto così i piccoli umani non sono tentati di imitarti.

Collegati su Amazon e acquista la tua racchetta antizanzare a soli 5,90€ con un click veloce, non ne fare a meno questa estate.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.