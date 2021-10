La promozione Top Pressing di RabonaMobile è stata prorogata in queste ore fino al 15 di Ottobre 2021.

Top Pressing: i dettagli

L'offerta telefonica del virtuale su rete Vodafone prevede 171 Giga di traffico internet in 4G, minuti senza limiti verso qualsiasi operatore di telefonia fissa e mobile e SMS illimitati a soli 8,99 euro ogni mese. Anche per questa succulenta promo la copertura è la medesima di quella offerta dall'operatore rosso. La velocità massima raggiungibile però è di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Inoltre, è previsto un bundle internet dedicato per i viaggi in Europa e nello specifico i dati disponibili sono pari a 5GB.

L'offerta in questione è attivabile solo in portabilità da qualsiasi gestore mobile italiano. Non è possibile sottoscrivere Top Pressing richiedendo una nuova numerazione.

Come tutte le promo disponibili a catalogo di questo MVNO anche questa a meno di 9 euro al mese non prevede alcun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

Il costo di attivazione per quest'offerta è di 1 euro. Inoltre, solo la prima volta è necessario corrispondere per le richieste online un ammontare pari a 19,99 euro di costo SIM, oltre a 10 euro per la prima ricarica.

Nei punti vendita autorizzati invece, l'entry fee iniziale è pari a 25 euro.