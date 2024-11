Questo tablet Xiaomi in offerta a 97€ è l'affare low cost di oggi

Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 è il tablet low cost da prendere oggi. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEMBRE24, infatti, il tablet in questione è ora disponibile al prezzo scontato di 97 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi. Il modello ha 24 mesi di garanzia ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Pad SE 8,7: il tablet low cost da prendere

Lo Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 ha tutto quello che serve a chi ha bisogno di un tablet economico ma di buon qualità. Tra le specifiche tecniche troviamo un display IPS LCD da 8,7 pollici con risoluzione di 1.340 x 800 pixel e refresh rate di 90 Hz

A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC MediaTek Helio G85 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage oltre che da una batteria da 6.650 mAh. Il modello in questione ha una fotocamera anteriore da 5 Megapixel e una fotocamera posteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEMBRE24 è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 al prezzo scontato di 97 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Il tablet ha 24 mesi di garanzia. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo (il codice sconto, infatti, sarà utilizzabile fino al 24 di novembre).