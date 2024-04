Questo super smartwatch è in offerta su Amazon a solamente 39,99€ (-56%)

Questo ottimo smartwatch super economico – ma di grande qualità – è in offerta su Amazon ad appena 39,99€. Merito di un super sconto del 56%: normalmente lo pagheresti ben 89,99€.

Questo orologio digitale non solo si distingue per la funzione telefono, che consente di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, ma anche per il suo ampio spettro di monitoraggio della salute e attività sportive, rendendolo uno strumento versatile adatto a una vasta gamma di utenti.

Con l’integrazione di altoparlante e microfono, questo smartwatch rende superfluo l’uso del telefono durante l’attività fisica o mentre si è alla guida, offrendo un’esperienza hands-free completa per ascoltare musica, utilizzare il controllo vocale AI o ricevere notifiche di SMS e app social come WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype e altro. Questa funzionalità enfatizza l’aspetto della convenienza e dell’integrazione nella vita quotidiana dell’utente, permettendo di godere di una vita più colorata e intelligente.

Il monitoraggio della salute 24/7, che include il controllo continuo della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), insieme al tracciamento dei modelli di sonno e respirazione, fornisce dati preziosi per aiutare l’utente a migliorare il proprio stato di benessere. La possibilità di monitorare automaticamente questi parametri vitali enfatizza l’importanza di un approccio proattivo alla salute e al fitness.

Con oltre 110 modalità sportive e una certificazione di impermeabilità IP68, questo orologio è progettato per offrire dati di allenamento precisi e supportare una vasta gamma di attività, dalla corsa al calcio, garantendo al contempo resistenza e affidabilità anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative. L’ampio display da 1,85 pollici garantisce una visione chiara e dettagliata dei dati e delle notifiche, con la possibilità di personalizzare il quadrante tra più di 180 opzioni disponibili.

La lunga autonomia fino a 30 giorni in standby e la compatibilità con dispositivi Android e iOS lo rendono un compagno di vita quotidiana affidabile, con funzioni aggiuntive come previsioni del tempo, controllo della fotocamera, promemoria sedentario, sveglia e molto altro, arricchendo ulteriormente l’esperienza d’uso.

A 39,99€, questo smartwatch è un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo wearable funzionale, esteticamente gradevole e ricco di funzionalità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!