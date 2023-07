Questo spazzolino elettrico con display intelligente in offerta su Amazon è un must-buy assoluto

L’Oclean X10 è un moderno spazzolino elettrico con un display intelligente e interattivo che fornisce un feedback sul tuo spazzolamento attraverso simpatiche emoji. Include vari piani di spazzolamento personalizzabili in base alle tue esigenze. Con la sua tecnologia WhisperClean, offre un’esperienza di spazzolamento ultra silenziosa, mantenendo il rumore sotto i 45dB, minimizzando le distrazioni per chi ti sta intorno.

Oggi è in offerta su Amazon, dove può essere tuo a soli 53€. Un ottimo prezzo per uno spazzolino elettrico straordinario: ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare quest’offerta!

Per proteggere i tuoi denti e le gengive, l’Oclean X10 dispone di un sensore di pressione intelligente, che interrompe automaticamente lo spazzolamento quando la pressione è eccessiva. Il caricabatterie USB Type-C garantisce una ricarica rapida in sole 3 ore, sufficiente per 60 giorni di utilizzo, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Lo spazzolino offre un’esperienza di spazzolamento personalizzata con 5 modalità (pulizia, massaggio, sensibile, sbiancamento, lucidatura) e 5 velocità di pulizia per ogni modalità, consentendoti di creare il tuo stile di spazzolamento preferito.

La progettazione antimuffa, con un supporto magnetico a parete, tiene lo spazzolino lontano dalla muffa, mantenendolo igienicamente pulito. Inoltre, è dotato di un potente motore Maglev che produce 40.000 micro-vibrazioni al minuto per una pulizia profonda che tutela la salute delle gengive. L’Oclean X10 è anche impermeabile, con una classificazione IPX7, garantendo un utilizzo sicuro sotto la doccia o durante il risciacquo diretto, rendendo la tua routine di igiene orale più comoda ed efficiente. Non fartelo scappare e approfitta di questa offerta di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.