Questo smartphone OPPO in offerta a 99€ su Amazon è il low cost da prendere

Il Prime Day di Amazon è l’occasione giusta anche per acquistare un nuovo smartphone low cost: tra i modelli in sconto c’è spazio per OPPO A18. Grazie all’offerta in corso, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico e garantendo la possibilità a chi ha bisogno di un buon modello a prezzo contenuto di poter sfruttare un buon rapporto qualità/prezzo e un’autonomia al top. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OPPO A18: è il low cost da prendere su Amazon

Lo smartphone di OPPO oggi in offerta su Amazon ha tutte le caratteristiche per garantire buone prestazioni con un prezzo contenuto. Tra le specifiche troviamo un display IPS LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e il SoC MediaTek Helio G85, affiancato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone ha anche una batteria da 5.000 mAh che può garantire un’autonomia davvero elevata, in grado di coprire più di una giornata di utilizzo con una sola carica.

Con la nuova offerta Amazon del Prime Day è possibile acquistare OPPO A18 al prezzo scontato di 99 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile ora al nuovo prezzo minimo storico. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.