Questo smartphone OPPO a meno di 100€ su Amazon è un best buy tra i low cost

OPPO A18 è lo smartphone giusto da prendere a meno di 100 euro: con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di OPPO è ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro, con possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

OPPO A18: il low cost da prendere su Amazon

La scheda tecnica di OPPO A18 include un display IPS LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Helio G85, uno dei migliori in questa fascia di prezzo, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 8 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. C’è il jack audio ed è presente anche il supporto Dual SIM. Da notare anche il sensore di impronte digitali posizionato lateralmente. Lo smartphone è certificato IP54. Il sistema operativo è Android 14 con Colos OS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO A18 con un prezzo scontato di 99 euro. Lo smartphone è disponibile in due diverse colorazioni e può rappresentare oggi la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone con prezzo inferiore a 100 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.