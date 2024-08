Questo smartphone a 151€ è PURA FOLLIA: display 120Hz, 256GB, 5000 mAh, 64MP

Incredibile, ma vero! Questo smartphone firmato Blackview lo prendi a un prezzo piccolissimo da Amazon in questo momento risulta essere un vero e proprio concentrato di tecnologia. A bordo, oltre a un ampio display con refresh rate da 120Hz, anche una gigantesca batteria da 5000 mAh e ben 256GB di storage di interno.

Attiva il coupon sulla pagina del prodotto e completa velocemente il tuo ordine per concludere un affare incredibile, se le scorte non sono già finite. Lo prendi a 151€ euro circa soltanto e le spedizioni sono veloci e gratis, grazie ai servizi Prime.

La frase “massima resa, minima spesa” si addice perfettamente a questo dispositivo. Bravo a fare tutto, la sua RAM può arrivare fino a ben 16GB (8GB fisici e 8GB digitali). Grazie a questo, ogni applicazione girerà molto velocemente, senza snervanti attese. Naturalmente, a rendere così fluide le prestazioni di questo dispositivo e anche il potente processore, che risulta ovviamente il cuore pulsante di tutto il sistema.

L’ampio display con refresh rate da 120Hz impreziosisce ulteriormente la scheda tecnica, così come l’ottimo comparto fotografico con sensore principale da ben 64 megapixel. Come anticipato, l’autonomia energetica non sarà un problema grazie alla presenza di batteria da 5000 mAh con sistema di ricarica rapida da 33W!

Approfitta adesso di questa incredibile opportunità Amazon a tempo limitato e porta a casa questo spettacolare e potente smartphone di Blackview a 151€ circa soltanto con spedizioni veloci e gratis, grazie ai servizi Prime. Per approfittare dell’occasione ti basta attivare l’offerta in pagina e completare velocemente il tuo ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, grazie ai Servizi Prime. Disponibilità in sconto super limitata.