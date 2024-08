Questo set LEGO 3 in 1 ti farà viaggiare nello spazio con soli 7€!

Diventare un astronauta è stato sempre uno dei tuoi sogni? Con il nuovissimo sconto Amazon, potrai rendere omaggio a questa tua passione con soli 7,49€, acquistando il set LEGO Creator 3 in 1 “Space Shuttle”!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Formato da ben 144 pezzi, lo Space Shuttle è davvero ricchissimo di dettagli, tra cui un portellone apribile che svela un satellite nascosto, pronto per essere lanciato in orbita, oltre a un braccio meccanico estensibile!

Una volta completato lo Space Shuttle, la creatività non si ferma, permettendo ai piccoli costruttori di smontarlo e ricrearlo in nuove forme: un astronauta con jetpack e bandiera, pronto a piantare il suo vessillo su nuovi mondi, oppure una fantastica astronave pronta a esplorare l’universo sconosciuto.

Mentre costruiscono e giocano, i piccoli astronauti impareranno tantissime cose sull’universo! Scopriranno i segreti dell’aerodinamica, immagineranno la vita a gravità zero e si sentiranno dei veri esploratori spaziali. Questo è un modo davvero divertente e coinvolgente per avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia, giocando!

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, LEGO ha integrato un’esperienza digitale grazie all’app LEGO Builder. Con questa app, i bambini possono seguire le istruzioni in 3D, ingrandire e ruotare i modelli, esplorando ogni dettaglio della costruzione, rendendo il processo di costruzione ancora più intenso, offrendo un modo semplice e interattivo per rendere la costruzione piacevole anche a chi non ha mai messo mani sui mattoncini LEGO.

Prendi al volo il set LEGO Creator 3 in 1 “Space Shuttle” ora che costa 7,49€ grazie allo sconto del 25%!