Questo Samsung Galaxy Watch Ultra ha un evidente PROBLEMA

Samsung Galaxy Watch Ultra è lo smartwatch più potente che la multinazionale sudcoreana abbia messo a disposizione dei suoi utenti. Tuttavia, l’elevato prestigio di questo dispositivo non lo rende immune ai difetti.

Proprio in queste ore, l’acquirente di un Galaxy Watch Ultra ha segnalato su Reddit un problema che fa sorgere naturali dubbi in merito all’efficacia del controllo-qualità messo in atto da Samsung.

Display “difettoso” su Samsung Galaxy Watch Ultra

Sul Samsung Galaxy Watch Ultra di questo sfortunato utente, i segni delle ore riportati sulla lunetta circolare non sono ben allineati rispetto a quelli mostrati sul quadrante dello smartwatch. Questo potrebbe essere dovuto ad un pannello OLED installato in maniera approssimativa, e non alla lunetta dell’orologio:

Nessun allarmismo, in quanto sembrerebbe trattarsi di un caso isolato. Gli altri utenti che hanno commentato il thread, nonostante le comprensibili critiche in merito all’episodio descritto, hanno poi sottolineato come quel preciso difetto di allineamento non fosse presente sul loro Samsung Galaxy Watch Ultra, condividendone anche la foto:

Medesima iniziativa è stata intrapresa anche da altri partecipanti alla discussione, il che sembrerebbe dunque confermare il fatto che si tratti solo di una spiacevole eccezione. Ovviamente, il suggerimento più quotato è stato quello di contattare Samsung per segnalare il problema, con la speranza di ricevere a casa un Galaxy Watch Ultra sostitutivo che però, questa volta, sia “ben allineato” con le aspettative.