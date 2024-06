Questo Samsung Galaxy in OFFERTA a 117,98 euro è l'affare del giorno su Amazon

Samsung Galaxy A05s è uno smartphone pensato per chi cerca un dispositivo potente e versatile senza spendere troppo. Oggi puoi acquistare su Amazon il modello da 128GB di memoria a soli 117,98 euro invece di 179. Ti suggeriamo però di sbrigarti ad afferrare l’affare perché i pezzi rimasti sono veramente pochi.

Samsung Galaxy A05s: la scheda tecnica

Samsung Galaxy A05 si presenta con un display Infinity-U da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, che esalta la sua configurazione a tripla fotocamera composta da un obiettivo principale da 50 MP, una fotocamera macro da 2MP per i dettagli ravvicinati e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore, per selfie e videochiamate, è da 13 MP.

Il sistema è alimentato da un processore Snapdragon 680 ideale per diverse tipologie di attività, dal gaming alla visione di contenuti multimediali all’uso dei social media. Il chipset è affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB.

Galaxy A05s pensa anche alla sicurezza con il lettore di impronte digitali laterale, che permette uno sblocco rapido e sicuro del dispositivo. Il jack per le cuffie da 3.5mm offre una grande versatilità per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi per l’ascolto.

Infine, la batteria da 5000mAh assicura una lunghissima durata di utilizzo che può superare anche la singola giornata. Uno smartphone insomma versatile, potente e dal design elegante: acquistalo adesso a soli 117,98 euro invece di 179.