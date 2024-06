Questo powerbank solare a 24€ è SENSAZIONALE: potente e con torcia integrata

Avere energia a disposizione quando e dove ne hai bisogno è fondamentale per restare sempre connesso e affrontare con serenità le tue attività outdoor. Che tu debba ricaricare il tuo smartphone durante un’escursione, illuminare il sentiero durante il trekking notturno o avere una riserva di energia di emergenza, questo powerbank solare portatile da 20.000 mAh è la soluzione ideale.

Con una massiccia batteria ai polimeri di litio da 20000mAh, questo caricatore portatile è in grado di ricaricare completamente smartphone, cuffie e wearable più volte. Sarai quindi coperto per lunghe giornate fuori casa senza preoccuparti di restare a secco.

Grazie alla porta USB-C con supporto per la ricarica rapida PD da 15W, potrai ricaricare i tuoi dispositivi fino a 3 volte più velocemente rispetto a una normale porta USB. E non solo: questa porta USB-C supporta anche la ricarica rapida bidirezionale, quindi potrai ricaricare il power bank stesso in sole 4 ore, rendendolo pronto all’uso in pochissimo tempo.

Realizzato in materiali di qualità come silicone, ABS e PC, è progettato per essere estremamente resistente. È impermeabile, antiurto e antipolvere, ideale per accompagnarti in qualsiasi avventura, dalla spiaggia al campeggio, senza temere gli agenti atmosferici.

Grazie ai 10 LED ultra luminosi integrati, diventa anche una pratica torcia da utilizzare quando serve un po’ di luce. Basta tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere le luci. Inoltre, il gancio integrato ti permette di agganciarlo facilmente allo zaino, liberando le mani per altre attività.

Sebbene la ricarica rapida tramite cavo USB-C sia il metodo principale, questo dispositivo dispone anche di pannelli solari integrati che gli consentono di ricaricarsi utilizzando la luce solare. Questa funzione rappresenta una comoda soluzione di backup per le situazioni di emergenza. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso contenuto, si infila facilmente nello zaino o in borsa, senza appesantire il tuo carico.

Questo prodotto è dotato di sistemi di protezione avanzati che ne garantiscono la massima sicurezza d’uso, anche per le ricariche prolungate. Puoi quindi utilizzarlo con tranquillità, sapendo che i tuoi dispositivi saranno al sicuro.

