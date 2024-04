Questo nuovo set LEGO Harry Potter è subito IN OFFERTA su Amazon

Una delle novità LEGO delle ultime settimane è questo set tratto dal mondo di Harry Potter e che riproduce lo scenario della rimessa per le barche del Castello di Hogwarts. Oggi puoi già acquistarlo con un piccolo sconto che ti permette di portartelo a casa a soli 35,26 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Set LEGO Harry Potter in sconto: ecco la Rimessa per le Barche

Il set include una fedele riproduzione della rimessa medievale, completa di spazio per due barche giocattolo, una banderuola e persino un nascondiglio segreto per il rospo Oscar. Ogni barca è dotata di una lampada costruibile e offre spazio per due minifigure, permettendo ai piccoli maghi di ricreare le loro scene preferite.

Le minifigure incluse comprendono Harry Potter insieme a Neville Paciock, Dean Thomas, Hermione Granger e la Professoressa McGranitt. Non mancano nemmeno gli amati animali da compagnia, con la civetta Edvige e il rospo Oscar.

Ogni set di questa serie contiene un elemento speciale: uno dei 14 ritratti casuali di Hogwarts da collezione, stampato su un elemento color oro, perfetto per essere esposto nella rimessa per barche del castello giocattolo.

Idea regalo perfetta per i giovani fan di Harry Potter e non solo: il nuovo set della Rimessa per le Barche del Castello di Hogwarts è tuo in offerta a 35,26 euro.