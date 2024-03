Questo notebook HP con Ryzen 5 in offerta a 399€ su Amazon è un BEST BUY

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da non farsi sfuggire. Il notebook HP 15S con processore Ryzen 5 5625U è disponibile al prezzo scontato di 399 euro, toccando così il suo nuovo prezzo minimo storico. Da notare, inoltre, che il notebook è acquistabile anche in 5 rate senza interessi per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali su Amazon. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Notebook HP con Ryzen 5 in super offerta su Amazon

Il notebook HP in offerta oggi su Amazon ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni a un prezzo contenuto. Tra le specifiche tecniche troviamo un processore Ryzen 5 5625U (dotato di 6 core e 12 thread oltre che di GPU integrata Radeon) affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, una tastiera full size con layout italiano e il sistema operativo Windows 11. Il notebook ha un lettore di impronte digitali e pesa 1,69 chilogrammi. Il rapporto qualità/prezzo di questo modello, grazie alla nuova promozione di Amazon, è davvero al top. Per chi cerca un laptop economico ma completo e veloce, si tratta del modello giusto.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook HP 15S nella versione descritta al prezzo scontato di 399 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.