Questo notebook ASUS con Ryzen 5 e 16 GB di RAM costa 464€ su Amazon (anche in 5 rate)

ASUS Vivobook Go 15 è il notebook giusto su cui puntare per chi è alla ricerca di un nuovo portatile da meno di 500 euro. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è possibile acquistare il laptop con un prezzo scontato di 464 euro che rappresenta anche il nuovo prezzo minimo storico.

Il modello, inoltre, è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Tra le specifiche troviamo il processore Ryzen 5 7520U oltre che 16 GB di memoria RAM. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

ASUS Vivobook Go 15: il prezzo è giusto

Il notebook ASUS Vivobook Go 15 è dotato del processore Ryzen 5 7520U abbinato a 16 GB di memoria RAM e a una memoria SSD da 512 GB. C’è poi anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre a una tastiera italiana. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Il laptop ha il supporto Wi-Fi 6E ed è dotato di una dotazione di porte completa con una porta USB-C 3.2 Gen 1, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook ASUS Vivobook Go 15 al prezzo scontato di 464 euro, scegliendo la versione descritta in precedenza. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.