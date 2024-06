Questo MOUSE wireless ha 7 pulsanti ed è in OFFERTA al -32%!

Il Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed è un mouse da gaming che che presenta una delle forme più amate dai videogiocatori, oltre che un sacco di pulsanti e funzionalità. Grazie al suo prezzo scontato a soli 39,31€ (su Amazon) avrai finalmente la scusa per passare a un mouse senza fili! Scopriamo, ora, tutte le caratteristiche di questo incredibile modello.

Tutte le caratteristiche del mouse Razer

Come abbiamo anticipato, la sua forma iconica, scelta da oltre 13 milioni di giocatori in tutto il mondo, è studiata per ridurre l’affaticamento e permettendo di giocare per ore e ore. E con la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, sembrerà di avere per le mani un mouse cablato, ma con la libertà di movimento che solo il wireless può offrire.

Uno dei punti di forza di questo mouse è la sua autonomia eccezionale, con una durata della batteria fino a 240 ore utilizzando la tecnologia wireless Razer HyperSpeed e fino a 580 ore con il Bluetooth.

Sotto la scocca monta gli switch meccanici di seconda generazione di Razer, che offrono una precisione superiore e una durata maggiore, garantendo fino a 60 milioni di clic. E anche il sensore ottico è super-avanzato!

Infine, il DeathAdder V2 X HyperSpeed offre 7 pulsanti programmabili. Puoi configurare questi pulsanti assegnando comandi e macro specifici che ti permettono di reagire rapidamente a qualsiasi scenario ti si presenti davanti!

Migliora le tue sessioni di gaming con il mouse Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed al prezzo di soli 39,31€, grazie allo sconto Amazon del -32%, che te lo farà pagare ben 18,08€ in meno!