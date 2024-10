Con questo mouse trackball wireless non sentirai la fatica nemmeno dopo ore

Lavori al computer e hai bisogno di un mouse wireless che sia ergonomico per fare meno fatica e usarlo tutto il tempo che vuoi? Allora dai un’occhiata a questa promozione di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello questo mouse trackball wireless a soli 42,99 euro, invece che 54,99 euro.

Con lo sconto del 22% avrai un notevole risparmio e soprattutto un ottimo dispositivo che ti permetterà di stare al computer tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. Grazie al suo design ergonomico con trackball riuscirai a mantenere una posizione più naturale e potrai usarlo anche negli spazi stretti.

Mouse trackball wireless super comodo

Se hai provato tanti mouse senza fili ma hai notato che il risultato è sempre lo stesso allora prova questo mouse trackball wireless e vedrai una notevole differenza. Non dovrai spostarlo, ti basterà semplicemente usare il pollice muovendo la trackball integrata e questo ti permette tra l’altro di utilizzarlo anche in spazi più angusti. Puoi modificare l’angolazione fino a 20° per avere esattamente la posizione che preferisci.

Il braccio, la mano e il polso rimangono in una posizione molto più comoda e questo ti permette di usarlo per tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. Gode di 8 pulsanti per avere tutte le scorciatoie che vuoi e lo puoi collegare velocemente ai tuoi dispositivi sia in modalità Bluetooth che con il ricevitore USB che trovi incluso. Inoltre lo puoi regolare su 5 livelli DPI in base alle tue esigenze ed è compatibile con Windows, MacOS e Android.

Fai alla svelta perché difficilmente una promozione del genere potrà rimanere ancora a lungo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo mouse trackball wireless a soli 42,99 euro, invece che 54,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.