Questo mouse ANTI SUDORE è il must have dell'estate a soli 35€

Se desideri un mouse da gaming ultra preciso, con una presa stabile e confortevole, il mouse Cooler Master MM710 è perfetto per te e per chi non intende spendere cifre esorbitanti. Questo apparecchio offre prestazioni straordinarie ed è progettato per mantenere le mani asciutte anche durante lunghe sessioni di lavoro, studio o gioco durante il periodo estivo. La sua struttura solida ne assicura poi estrema longevità e resistenza.

Acquista oggi stesso il mouse Cooler Master su Amazon: grazie alla promozione attuale, puoi averlo con uno sconto esclusivo del 16% che fa scendere il prezzo ad appena 35 euro.

Minimo storico per il mouse gaming Cooler Master

Il Cooler Master MM710 è un mouse leggerissimo e versatile, con un peso di soli 53 grammi. La parte superiore presenta un design a nido d’ape che favorisce la traspirazione ed è rivestita con un materiale resistente a polvere ed acqua: progettato per ridurre il sudore della mano e l’affaticamento del polso.

Grazie al sensore ottico Pixart Pmw3389 da 16000 DPI, regolabile su 7 livelli di sensibilità, questo mouse assicura una precisione impeccabile. I movimenti sono fluidi grazie ai piedini in PTFE, mentre i pulsanti laterali sono dotati di interruttori Omron di alta qualità.

Le scorte stanno per esaurirsi, quindi non perdere l’occasione ed aggiungi subito al carrello il mouse Cooler Master MM710 per riceverlo direttamente a casa con spedizione velocissima.